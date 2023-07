No hay día que Cristina Pedroche no nos mantenga informadas de la evolución de su embarazo. En el contenido que publica en redes sociales muestra sus curvas premamá ya sea en bikini o luciendo los estilismos más sofisticados, además de anunciarnos el sexo del bebé de la manera más emotiva o sus inquietudes sobre las críticas de los 'haters'. Junto con los bailes más virales, el deporte está muy presente en la vida de Cristina y en esta etapa de su vida no iba a ser menos. La presentadora ha compartido uno de sus últimos entrenamientos y ha dejado sin palabras a sus seguidores. "No todos los días tengo la misma fuerza", reconoce. Lo cierto es que su impresionante derroche de energía ha provocado una oleada de reacciones en las que muchos seguidores se preguntan si esta práctica es buena para el bebé.