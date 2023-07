Isa Pantoja y Asraf Beno cuentan los días para poder celebrar su boda cerrando los preparativos de un enlace que tendrá lugar a la vuelta de vacaciones. Una de las incógnitas que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo ha sido quién elegiría la hija de Isabel Pantoja como padrino de boda, algo que ha confesado en directo durante su paso por "Sálvame de Luxe": "Pobre, le voy a poner en un compromiso, quería llamarle y todo", explicaba la joven quien señalaba que "no se lo espera". Ante la insistencia de María Patiño que no ha podido aguantarse más y se lo ha preguntado directamente, Isa revelaba el nombre: Jorge Javier Vázquez. Un anuncio que ha dejado a todos sin palabras y sobre el que no ha vuelto a pronunciarse. La hija de Isabel Pantoja está al límite con los preparativos del evento y ha confesado a sus seguidores que necesita centrarse, volver al gimnasio y recuperar su vida saludable,