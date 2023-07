Seguimos conociendo reacciones a la próxima paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén, adelantada por la revista "Lecturas" este miércoles en su portada. Minutos después de las sorprendentes declaraciones de Bertín, su hija mayor, Alejandra Osborne se ha dejado ver por las calles de Sevilla, completamente ajena a la futura paternidad de su padre.Beatriz Cortázar ha podido hablar con el cantante, y este le ha trasladado que "no es un niño buscado ni deseado". Parece ser que esta noticia ha pillado por sorpresa al presentador, al igual que a los espectadores. Pero todo no se ha quedado ahí. La periodista ha añadido que el embarazo se ha tratado de un accidente y que no es una noticia que haya alegrado para nada al madrileño. Aún no se sabe la reacción que ha podido tener Gabriela Guillén a las palabras de su pareja, pero es muy probable que no le hayan sentado nada bien. Y es que Bertín Osborne ha llegado a reconocer, que, aunque es "muy buena y muy cariñosa", no está enamorado de ella. Además, ha dejado ver que existe distanciamiento entre ellos y que para nada viven en el mismo domicilio.