Después de ponernos los dientes largos con un viaje a la Riviera Maya de escándalo con influencers del panorama nacional, Alba Carrillo regresaba a Madrid este sábado con una sonrisa en su rostro. Sin esperarse para nada la presencia de la prensa en el aeropuerto, Europa Press ha podido hablar con ella y le hemos preguntado por los rumores de ruptura que hubo entre su ex, Santi Burgoa y Vanesa Romero.

Carrillo se mostraba de lo más irónica asegurándonos que no sabe quiénes son Vanesa y Santi, reflejando su indiferencia ante lo que les pueda ocurrir: "yo que sé quiénes son esos, me da realmente igual, vengo de Riviera Maya, como tu comprenderás esa gente que me has dicho no sé ni quién es".