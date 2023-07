Una de las imágenes más esperadas de la boda del año era la del vestido de la novia, un diseño elaborado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, en colaboración con la propia novia. "Hicimos referencia a algunos detalles de los vestidos que diseñé en Herrera y que a ella le habían encantado. También incorporamos esos elementos de diseño en el vestido", contó el diseñador a la revista.La elección del vestido de novia de Tamara Falcó no ha estado exenta de polémica. La marquesa de Griñón había elegido inicialmente la firma Sophie et Voilà pero un desencuentro con sus diseñadoras hizo que estas rompiesen unilateralmente el acuerdo a menos de dos meses de la boda. Sophie et Volià dio por finalizado el proyecto y dejó entrever que Falcó les había pedido ‘plagiar’ o ‘copiar’ un diseño de otra firma: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites".