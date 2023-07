Alba Díaz Martín consolida cada día su carrera como influecer y sus seguidores valoran la cercanía y la sinceridad de la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés. La joven ponía rumbo a Kenia hace unos meses para realizar un voluntariado en la isla de Mfangano con una ONG - del que ha ido contándonos cada detalle puntualmente a través de sus redes sociales - y, al término de esta aventura, confiesa que ha sentido lo que es ser la persona más feliz en el planeta ayudando a niños sin recursos con su educación, su alimentación y su salud. Precisamente ahora ya a preguntas de sus seguidores, ha hablado alto y claro de sus problemas. "No estoy bien pero siempre pienso que no me voy a morir de esto", ha confesado.