Christian Gálvez y Patricia Pardo anunciaron el pasado sábado que se habían casado en secreto hace un año y que están esperando un hijo. Eran dos noticias que a ellos parecía que les hacían muy felices, pero que desataron la auténtica locura entre los seguidores de ambos y también de Almudena Cid, la exmujer del futuro papá. La exgimnasta y también actriz estuvo 11 años casada con Gálvez. Él siempre quiso ser padre, pero ella no veía el momento de dar el paso. "He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas. Él expresó su deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba cuándo tendría hijos. Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada para serlo. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas. Lo pasé realmente mal", explicó Cid hace un tiempo. Ahora la gimnasta ha publicado un fragmento del podcast de "Lo que tú digas" en el que habla abiertamente del proceso que ha vivido tras las la separación. Sus palabras han provocado una oleada de comentarios.