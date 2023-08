María Patiño se abre en canal para hablar de su mayor adicción junto a Carlota Corredera al pronunciar las siguientes palabras: “No he sido consciente de todo lo que he vivido”. “Me decían: ‘¿quieres hacer esto?’ Sí. ‘¿Quieres subir a este proyecto?’ Sí. Hacía de todo sin pararme a pensar, sin pararme a reflexionar prácticamente”, admite. “¿Tú crees, María, que has llegado a ser adicta al trabajo? Porque yo lo he sido y lo he verbalizado en varias ocasiones”, le consulta Corredera. “Sí, de hecho, me lo han diagnosticado”, dice Patiño. “Recuerdo que cuando tenía vacaciones, tenía que proponerme no estar pendiente de lo que ocurría. Eso era un esfuerzo”, añade.