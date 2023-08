Marta Peñate piensa en futuro. Y en ese futuro, son uno más. Se trata de su hijo. La ex de "La isla de las tentaciones" y "Supervivientes" ha hablado abiertamente de su embarazo en las redes sociales.

Marta Peñate saltó a la fama en 2015, cuando entró a la casa de "Gran Hermano" 16. En aquella edición todos los participantes tenían un secreto que ocultar. En aquella edición participaron algunos personajes como Sofía Suescun, Suso Álvarez o Maite Galdeano. Peñate acabó en quinto lugar en una edición en la que ella contaba con una gran ventaja: conocía todos los secretos de sus compañeros. En 2022 la canaria anunció su deseo de ser madre: "Nunca he tenido una pareja con la que me viera 100% como para decir 'quiero ser madre', porque siempre encontraba 'taras' en mis ex... pero con Tony, de repente, no me preguntéis cómo, se me encendió la luz de ser madre, y tengo ya súper asumido en mi mente que (el bebé) tiene que tener mi nariz, mi boca, mis orejas... pero los ojos de Tony", explicaba.

Según expresaba el proceso está siendo un poco más complicado de lo esperado, ya que tiene una condición llamada "útero bicorne en retroversión" y aunque no es infértil, sí que puede tener problemas para quedarse embarazada de forma natural, por esta razón acudió a una clínica de fertilidad.