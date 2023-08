Ana Obregón volvió a España hace semanas con su nieta Ana Sandra en brazos tras haber sido protagonista de uno de lo temas más comentados del año, que deriva de una de las mayores polémicas a nivel social: los vientres de alquiler. Cabe destacar que en España es una práctica ilegal, por esa razón, la niña ha nacido en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami. Tal como se había especulado, Celia Vega-Penichet, la hija de su hermana Celia García Obregón, se hará cargo de la tutela de Anita en el momento en que la presentadora no esté. "Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina", descubría en su revista de cabecera. "¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras: Biológicas y Dirección de Empresas… Todo está pensado desde el minuto uno", ha hecho hincapié en que tiene todo perfectamente organizado.