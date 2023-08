Marta Riesco lleva varios meses completamente alejada de la televisión y ahora disfruta de unos días de descanso en su casa del pueblo. Es aquí donde ha decidido revelar a sus seguidores el contenido del mensaje privado que recibía de un seguidor. “Estaba yo tan tranquila en esta que es mi vida cuando, de repente, me ha llegado un mensaje que me ha llamado mucho la atención y es que, he ligado”, explica la reportera a sus seguidores. Marta Riesco habría curioseado el perfil de la persona, y habría descubierto su profesión. La ex pareja de Antonio David Flores estaba tan sorprendida como sus seguidores. Tanto, que decidió hacer un juego y dejar que fuesen ellos los que intentaran adivinar la inusual profesión de este nuevo “Riesco lover”, como los denomina ella en Internet. Entre las opciones: granjero, futbolista, actor o finalista del premio Planeta.