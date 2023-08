Volcada en sus gazpachos y salmorejos, Belén Esteban también tiene otro ojo puesto en la versión viajera que Netflix ya está preparando tras el fin de Sálvame en Telecinco. Sobre su nueva aventura en televisión, a la que también se suman los dos Kikos, María Patiño, Terelu Campos, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés, dice: "Estoy súper ilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo. Tampoco sé a lo que vamos y a mi la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido".

Tal es la ilusión que tiene en estos momentos que sus expectativas están por las nubes. Si le ofrecen trabajo al otro lado del charco, asegura que se queda: "Si me ofrecen quedarme allí trabajando yo me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban. Quiero que allí me llamen 'La Patrona', porque es la jefa. A mí me lo ofrecen y te juro que yo me voy para allá". En los últimos días la ex de Jesulín de Ubrique ha compartido varias imágenes de sus idílicas vacaciones en el Caribe. Su "paseíllo" por uno de los miradores de la playa no ha pasado desapercibido y muchos se han fijado en un detalle de uno de sus vídeos. La propia Belén Esteban ha editado su post para recordar a los haters que está operada de una fractura en un pie.