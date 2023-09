Tras el final de Sálvame, que dijo adiós a sus espectadores después de catorce años de emisión, sus colaboradores buscan nuevas formas de ganarse la vida. Éste es el caso de Belén Esteban, que aunque ya se ha confirmado para el proyecto que continuará en Netflix, ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales: "Toca la bocina".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

"Si me ofrecen un programa en Latinoamérica me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban, quiero me llamen 'La Patrona', lo digo en serio, pero mi familia se ríe", ha explicado la madrileña ante la atónita mirada de Carlota Corredera y los otros dos invitados al podcast, David Valldeperas y Raúl Prieto, que le preguntaban por qué había escogido ese nuevo mote: "Porque la patrona es la jefa".