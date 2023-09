Cansada e intentando desvincularse de Bertín Osborne y de las declaraciones tanto de Encarna Navarro como de Gabriela Guillén, Fabiola Martínez ha dado un golpe sobre la mesa. Primero fue Chabeli Navarro, que aseguró en una revista que se había quedado embarazada del cantante y que este la convenció para abortar. "Me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quién es su padre", relató en el programa "Fiesta".

Ahora, ha sido la cantante Encarna Navarro quien ha desvelado que mantuvo un affaire especial con Bertín Osborne. "Sí que he mantenido una relación con Bertín, lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos mantenido durante 15 años y una relación. Él me negó porque no se quería pillar lo dedos, que lo entiendo, pero me dolió que me negara. Me siento decepcionada y no lo voy a permitir después de 15 años de confidencias", comentó la artista en "Espejo Público".