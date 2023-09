Durante los conciertos Anabel transcribe las canciones de Isabel Pantoja y las proyecta en una pantalla durante la gala por si la cantante tiene algún descuido. Sin embargo, lo que ha sucedido durante su última actuación nada tiene que ver con esto. La madre de Kiko Rivera tiene una memoria excelente, pero ha habido un fallo técnico y se ha visto obligada a llamar a su sobrina, quien no ha tardado en irrumpir en el escenario para intentar solucionar el problema y como no ha podido hacerlo se ha llevado a la cantante. Isabel Pantoja tiene muchas tablas y supo gestionar la situación perfectamente. En un momento dado empezó a interpretar una de sus canciones más icónicas, concretamente El Moreno, y se dio cuenta de que el sonido no funcionaba bien. Bromeó con la posibilidad de haber dejado el micrófono sin pilas debido a la potencia de su voz, pero realmente era un fallo técnico que ninguno de sus compañeros sabía solucionar. Isabel, bastante agobiada, llamó a su sobrina Anabel y esta irrumpió en el escenario. La creadora de contenido dio órdenes a uno de sus compañeros para que dejase de tocar el micrófono de Isabel Pantoja, pues este estaba revolviendo el vestido de la tonadillera y el problema seguía ahí. Por ese motivo Anabel le dio la mano a su tía y la sacó fuera del escenario durante un tiempo.