La modelo y mujer de Kiko Matamoros, Marta López Álamo, ha acabado estallando tras los rumores que apuntaban a un trastorno de la conducta alimentaria: "Es agotador".

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros. Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se dieron el "sí quiero" en Madrid el pasado 2 de junio. Apenas un mes después de la boda, la modelo ha reconocido estar en un bache. "No estoy en mi mejor momento anímicamente y po reso no me veis mucho por aquí. Me siento un poco desmotivda con todo, y aunque intente ser positiva a veces no sale. Os lo quería contar poque no me veis por aquí mucho (en stories) por eso, y si os pasa, no estáis solo", ha escrito en su Instagram. Aunque en el mensaje hay un trasfondo de esperanza, lo que está claro es que a Marta López Álamo no le están yendo las cosas como esperaba. No ha ahondado en los motivos, aunque en redes sociales se han disparado los rumores. Hay quien apunta a que puede tratarse de un asunto laboral, quien deja caer que todo pueda estar detrás del "hate" que recibe en redes sociales y quien señala hacia una posible crisis con su marido, Kiko Matamoros. No obstante las últiimas imágenes de la pareja han dejado a todos sin palabras.