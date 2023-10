Gema Aldón ha sido duramente criticada por el vídeo que ha publicado para estrenar su OnlyFans. La hija de Ana María Aldón ha anunciado con mucha ilusión este importante salto profesional para ella, que, sin embargo, no ha sido bien recibido por parte de sus seguidores, que le han dedicado una oleada de comentarios negativos. Y es que han sido muchos los que no han entendido este, según ellos, drástico cambio de vida.

"Holii familia de instagram. Me encanta la persona que soy ahora. Me encanta el físico que tengo y me parecía imposible que eso sucediera, por el tca tan grave que arrastraba durante tantos años…Pero todo acaba y después de la tormenta siempre llega la calma .Me encanta mi cuerpo, mirarme en el espejo ya no es ningún problema al contrario no puedo pasar por uno y no echarme el vistazo el peso que antes me atemorizaba tanto se volvió mi gran aliadoMe costo mucho trabajo reconciliarme conmigo misma y entender el valor que realmente tiene la comida…Ya eso se acabo! Y me miro fantástica y lo más importante con toda la confianza del mundo en mi misma. Dicho todo esto estoy encantada dé invitaros a mi página de onlyfan ", publicaba.

Todo este mensaje aparecía en un vídeo que la propia Aldón ha eliminado de sus redes sociales.Pero, más allá de esta polémica, está la sonada boda de su madre, Ana María Aldón, la cual no se ha pronunciado sobre la decisión de su hija de aparecer en una página de contenido para adultos.