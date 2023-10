La última decisión de Bertín Osborne respecto al bebé que espera Gabriela Guillén ha revolucionado el panorama nacional, ya que pocos entienden que después de haber asegurado que ese hijo es suyo, ahora quiera hacerse una prueba de paternidad para salir de dudas. La última en opinar sobre este asunto ha sido su supuesta amante Chabeli Navarro que no se ha mostrado nada sorprendida. "A mí me hizo lo mismo", señaló a preguntas de los periodistas. "Su imagen se la ha dañado él mismo no se la hemos dañado ninguna mujer"