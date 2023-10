Saltó a la fama en un concurso de modelos y su desparpajo frente a la cámara la convirtió en un rostro habitual de la televisión. Alba Carrillo era una de las colaboradoras más habituales de Mediaset hasta que su affaire con Jorge Pérez en una fiesta de la productora para la que ambos trabajaban. Aseguró la excolaboradora que, una semana antes, "iban a despedirlo porque era un mueble". Unos días antes había confesado entre risas sus problemas con el vino. "Se me abren las piernas", explicó en un podcast. Alba Carrillo salió de Telecinco por las malas, despedida. Y después denunció a la cadena. Desde entonces las relaciones están rotas. Y no parece que vayan a mejorar. En un directo en la plataforma Twtich Alba Carrillo dijo que lo lógico era pensar que Jorge Díaz y Cristian Porta fueron los ganadores del "reality". Esto ha hecho saltar las alarmas, y son muchos las que la acusan de reventar el programa antes de su comienzo, ya que entienden que puede tener información privilegiada y que la ha utilizado para hacer daño a Mediaset. Carrillo participó en GH VIP 7, reality que ganó Adara. La ex colaboradora comenta en su directo que el día de la gala final un directivo de Mediaset se le acercó y le dijo "has estado ahí, aí, con Adara, pero enhorabuena", a lo que ella respondió. "Pero todavía no se han cerrado las votaciones... ¿Ya sabéis ganador?". "Eso es Mediaset", reconocía. "Te engañan". Ahora está centrada en la promoción de su nuevo libro "Preparada para la vida" y en su trabajo como influencer en las redes sociales. Su último vídeo probando una nueva bebida creada con inteligencia artificial se ha vuelto viral en redes. "Debería cortarse un poco" han dicho sus seguidores. Lo cierto es que con sus declaraciones la ex de Fonsi Nieto no deja indiferente a nadie.