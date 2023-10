Carmen Lomana se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social en los últimos días, después de que dos encapuchados asaltasen su casa en el madrileño barrio de Chamberí con ella dentro. Momentos de pánico que afortunadamente se quedaron en un tremendo susto gracias a la valiente reacción de la socialité, que espantó a los ladrones gritando antes de encerrarse en una habitación y llamar a la policía. Este lunes, la empresaria ha decidido atender a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta de su casa: "Me estaba preparando y oí unos ruidos, pero pensaba que eran del piso de arriba". Además, Lomana ha explicado que también llegó a pensar que sus sobrinos estaban en su casa, cosa que era imposible. "Tengo que decir a los ladrones que gracias porque no me habéis hecho nada. Pero también os digo que os va a resultado muy difícil encontrar algo porque ahora en las casas no tenemos dinero ni joyas", ha agregado Carmen Lomana. "Llevaban chándal buenos, no te creas que iban hechos una porquería. Yo no sabía si estaban escondidos en algún sitio. Fueron momentos de auténtico terror". La situación vivida por la socialité ha generado una oleada de solidaridad entre otros famosos como Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha enterrado el hacha de guerra para solidarizarse con esta situación. "A mí no tienen nada que robarme".