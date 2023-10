Ana María Aldón comenta la enfermedad de corazón que tiene y tranquiliza a la gente que le quiere. "Yo lo estoy pasando muy mal y llevo mucho tiempo pasándolo mal. Yo tengo un problema de corazón, que eso no lo cuento, y me está afectando", comenzaba relatando ante el silencio de sus compañeros de "Fiesta". Después explicaba que este problema del corazón lo tiene desde que estaba embarazada de su hijo, José María. Los enfrentamientos públicos con su hija Gema están haciendo que se le disparen las pulsaciones, algo que puede ser muy peligroso: "Me encuentro a veces con las pulsaciones en 180 o las tengo en 43. Me dan bombazos y no se qué hacer. Debería ir a revisiones, que lo he dejado. Yo no puedo estar así".