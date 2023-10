Isa P y Asraf ya son marido y mujer y han celebrado junto a todos sus amigos y familiares el día más feliz de sus vidas. Aunque sí que es cierto que en el caso de Isa, la joven ha tenido que lidiar con las sonadas ausencias de su madre, Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera.

Los asistentes a la boda, de la que se sabrán más detalles en una potente exclusiva que saldrá esta semana, aseguran que ha sido un enlace divertido, feliz y en el que han visto disfrutar a los novios como nunca. Una de las asistentes ha sido Anabel Pantoja, que ya ha dado algún detalle a través de sus redes sociales. La prima de la novia disfrutó de la boda hasta altas de la madrugada aunque tuvo una accidentada vuelta que compartió a través de sus redes sociales. "He pedido ayuda" confesó desde un vagón de tren. La influencer ya se dispone a volver a su casa, pero el viaje ha comenzado de manera desafortunada tal y como ha contado en una de las stories que ha colgado en su cuenta oficial. Anabel Panotja confiesa que "ha habido un problema con su billete" . "Bueno caos en el billete de vuelta, yo sabía que algo me tenía que pasar a mí. Han vendido mi plaza. Es decir, se ha duplicado y mi plaza le corresponde a un niño y he pedido ayuda y han sido tan amables y mirar donde voy", contaba mientras enseñaba que viajaba sola en la zona ejecutiva del tren.