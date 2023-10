Marta López Álamo detalla en dos vídeos los productis de alimentación que ella y Kiko Matamoros consumen en el hogar, unas imágenes tras las que muchos seguidores de sus redes sociales se han aventurado a criticar lo que, según ellos, es comida “poca sana”. “¿Eso lo consideras comida?”, se preguntaba uno de ellos. “¿Eso es una compra? Si no hay nada para comer”, decía otro. Algunos, han ido más allá y directamente han recalcado a Marta López lo que come porque, según expresan, el contenido de su video y de su nevera puede ser perjudicial para personas con trastornos alimenticios. “Espero que no estén viendo este vídeo, niñas y se queden con este mensaje, una buena alimentación, sí, pero hay que comer de todo”, apuntaba otro, añadiendo: “Por favor, responsabilidad”.

Sin embargo, la mujer de Kiko Matamoros se defendía asegurando, también en el vídeo de su despensa, que ella prefería salir a comer fuera en lugar de hacer comida en casa. Aún así, muchos aprovecharon para criticarla haciendo alusión a las personas con trastornos alimenticios. Incluso la propia Marta López Álamo ha salido en más de una ocasión asegurando que ella no tiene actualmente este tipo de trastornos, después de haber recibido críticas por su delgadez. Pero lo que ahora nos ocupa no tiene nada que ver con eso. La modelo hizo una publicación en la que asegura que "ayer me encontraba regular y hoy he terminado de caer, estoy como con malestar". Unas palabras que preocupan a sus seguidores, que siempre están pendientes de cómo se encuentra la modelo.