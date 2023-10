La sombra de la reconciliación continúa planeando sobre Tamara Gorro y Ezequiel Garay después de que varios turistas españoles fotografiaran a la expareja caminando de la mano por las calles de Roma. Unas imágenes que hicieron enfurecer a la televisiva que tomó la palabra en su perfil de Instagram: “No me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien? Estoy divorciada, no separada”.

Y es precisamente el término ‘divorciada’ del que ha hablado durante su última aparición pública con motivo de un compromiso publicitario. Como era de esperar, allí fue preguntada por su acercamiento con el exfutbolista. “Cuando tengo que corregir, corrijo. Yo metí la pata porque tengo el defecto de ser muy clara. Soy así. Cometí un error, el de decir que me he divorciado”, explica. Sin confirmar o desmentir esa supuesta reconciliación, la también empresaria añade: “He decidido contar aquello que no me haga daño”. Ahora la influencer ha tomado una drástica decisión y ha puesto tierra de por medio para descansar y recargar pilas aprovechando que este fin de semana sus hijos se quedan con Ezequiel Garay.