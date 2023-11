Cándido Conde-Pumpido Varela, expareja de Lara Dibildos e hijo de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ha sido detenido por una presunta agresión sexual grupal y posteriormente puesto en libertad. Aunque el caso no está cerrado, al abogado penalista no se le han impuesto medidas cautelares. La investigación sigue su curso, puesto que se han llevado del domicilio numerosas muestras para continuar con el esclarecimiento de los hechos, así como las imágenes tomadas en el domicilio, en las que se ve a la presunta víctima deambular con total libertad por la vivienda. Los hechos se remontan al pasado viernes de madrugada, en el barrio de Canillejas de San Blas. La víctima salió de un chalet, a altas horas de la madrugada, y llamó a la Policía para denunciar un delito de agresión sexual por parte de tres hombres. Los agentes de policía, tras atender a la joven, la trasladaron hasta el Hospital de La Paz donde se activó el protocolo de agresión sexual, habitual en estos casos. El examen médico confirmó la versión de la mujer, la cual no tardó en identificar a los tres hombres.