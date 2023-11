Gabriela Guillén ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Tras paralizar la exclusiva que tenía 'apalabrada' con una conocida revista, la paraguaya rompe su silencio en la recta final de su embarazo y lo hace en 'Y ahora Sonsoles'. Será este martes cuando visite el plató del programa de Antena 3, pero ya hemos podido ver un adelanto de sus declaraciones y, por lo que parece, no piensa dejar nada en el tintero sobre el padre del que será su primer hijo, Bertín Osborne

"Él nunca dudó que fuera el padre de mi bebé y ahora de repente lo hace... Alguien se lo ha metido en la cabeza. Yo no voy a esperar a que me pida el test de paternidad, se lo daré yo en cuanto nazca el bebé" ha revelado, dejando claro que no tiene ninguna duda de que el artista es el padre de su criatura.