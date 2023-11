Hace unos días escuchábamos por primera vez a Dulce hablar sobre la boda de 'su niña', Isa Pantoja, y Asraf Beno. Aprovechaba las cámaras para lanzarle un mensaje a Isabel Pantoja y dejar claro que ya es hora de que deje a un lado el victimismo... unas palabras que no llamaban la atención porque de todos es sabido que no hay relación. Sin embargo, la tonadillera tiene problemas muchos más serios de los que preocuparse. Este viernes hemos hablado con el marido de Isa Pantoja y nos ha confesado que se quiere mantener al margen del último ataque de Dulce a Isabel Pantoja: "No he visto nada". Además, el modelo tampoco ha querido entrar en el conflicto que su suegra mantiene con los miembros de su familia, como con su hermano Juan Pantoja al que quiere echar del piso para venderlo: "No tengo ni idea de esas cosas".