Los seguidores de una exparticipante de Supervivientes, el reality de Supervivencia de Telecinco, están preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones en las que aseguró que había sufrido unos mareos cuando iba en coche: "Ya es preocupante", aseguró. Se trata de Sofía Suescun, que actualmente vive una época de esplendor como influencer tras su paso por el programa de supervivencia y por la casa de Gran Hermano, ya que durante un tiempo, Sofía Suescun fue considerada como la reina de los realities de Telecinco, ya que los ganó todos. En su publicación en redes sociales, Suescun asegura que "ya es preocupante mi nivel de mareo en coches". Y cuenta que "de repente, me he quitado la cazadora, he abierto la ventana y he sacado la cabecilla".