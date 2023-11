A pesar de haberse mantenido alejada del foco mediático durante todos estos meses, ha querido acudir al plató de 'Y ahora Sonsoles' para desvelar cómo se siente en estas últimas semanas antes de salir de cuentas, algo que ocurrirá el 31 de diciembre. Entraba en plató haciendo alarde de su barriguita de embarazada, que acariciaba con cariño antes de sentarse en su sitio. Sin perder el tiempo, aclaraba que se ha sentido decepcionada, no porque Bertín Osborne quisiera hacerse la prueba te paternidad, sino por no pedírsela personalmente y enterarse a través de la televisión. Gabi se puso en contacto con el cantante nada más ver la noticia en televisión y él negó que esas palabras hubieran salido de su boca. A pesar de ello, ha querido aclarar que ella misma hará la prueba de paternidad aunque él no se lo pida.En cuanto al tema económico, ha evitado confirmar o desmentir si son ciertas las nueve trasferencias recibidas desde el mes de abril de las que dejó constancia Paloma García Pelayo, diciendo que hay regalos que se hacen como pareja que no deberían mirarse al dedillo.