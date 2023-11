El nuevo proyecto profesional de Bertín Osborne se llama "Silencio" y está bastante alejado de la faceta musical del artista. Se trata de un perfume que ya puede adquirirse en un largo listado de establecimientos y que promete ser el regalo estrella de estas Navidades. Que nadie se llame a engaño porque según explica el cantante el nombre no tiene nada que ver con su momento personal. "Quería llamarlo de otra manera pero el nombre estaba registrado", confiesa en un alarde de sinceridad que no abandona en el vídeo que él mismo ha colgado en redes sociales hablando del producto. "Les dije a los perfumistas que yo no había usado perfume en mi vida y que me negaba", explica. "Silencio" es una fragancia fresca que "huele a campo, a hierbas, a tomillo". "La palabra fragancia me horroriza pero es lo que os voy a presentar ahora", explica en un vídeo que se ha vuelto viral y que acumula miles de interacciones en las redes sociales.

Con este proyecto, Bertín Osborne se une a la larga lista de personalidades y rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, que apuesta por el sector del perfume como una nueva vía de negocio. El último, sin ir más lejos, fue Rafa Nadal. El tenista sorprendía el pasado mes de noviembre aliándose con la marca francesa de perfumes de autor Henry Jacques para lanzar su propia fragancia, junto a su mujer, María Perelló. Antes, Cristiano Ronaldo, Aitana, Mario Casas, Shakira o Antonio Banderas, entre otros, también hacían lo propio.