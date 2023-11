María Pombo podría haber protagonizado un llamativo hecho en el transcurso de la gala de entrega de los Latin Grammy de Sevilla. Adriana Dorronsoro desveló este viernes en 'Vamos a ver' que la organización del evento musical habría llamado la atención a la influencer por, supuestamente, 'colarse' en su alfombra roja a la que no estaba invitada.

"Ella quiso posar en ese photocall en el que solo podían posar ante los medios las estrellas que entregaban galardones, cantante y algunos famosos como Victoria Federica, que iban contratadas por unas marcas", aseguró la periodista de Telecinco, añadiendo que no estaba diciendo en ningún momento que no estuviese invitada a la gala.

Dorronsoro también explicó cómo Pombo podría haberse hecho la foto que publicó a la mañana siguiente en sus redes sociales si no estaba invitada a posar en dicho photocall de los Latin Grammy de Sevilla: "Es desde otro ángulo"

"Ella consiguió quedarse en la alfombra roja... a pesar de que se le llegó a llamar la atención en varias ocasiones, diciéndole que no estaba invitada por la organización para quedarse ahí. Pero María insistió, se quedó ahí y se sacó la foto", continuó la presentadora del programa matinal de Telecinco. "Las historias se cuentan como se quieren, me han embarazado mil veces, a mis hermanas las han matado otras tantas..." explicó a la prensa a la salida de su trabajo. "Si hubiera pasado algo me lo hubieran contado", zanjó de forma tajante.