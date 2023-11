Cristina Pedroche puso rumbo a México el pasado viernes para acompañar a su marido, Dabiz Muñoz, a la gala de los Premios The Best Chef. Según confesó en aquel momento, tenía dudas sobre si debía viajar con él o no, ya que eran muchas horas de vuelo para su hija Laia, de tan solo cuatro meses. Sin embargo, finalmente se arriesgó y acertó. La presentadora, de 35 años, está viviendo unos días de ensueño en un complejo de lujo situado en Chocholá, a 35 km de Mérida, un lugar desde el que ha posado así de espectacular en bikini. "Tengo que aprovechar cuando se duerme la beba para hacer mis cosas, así que hoy yoga y baño a la vez", ha dicho junto a estas fotos en las que aparece estupenda. La imagen ha vuelto a sembrar la polémica porque muchos de sus seguidores han aprovechado acusar a la presentadora de hacer postureo para dar envidia. "Supongo q exponer tu piscina y en bikini cuando la mayoría de los mortales q te vemos no lo podemos hacer no lo haces a mala fe,verdad?", asevera una seguidora. "Pues si tienes un rato para descansar mientras duerme tu bebé y te lo pasas posando y eligiendo fotos para subir, tienes mucho tiempo mas del que dices o no disfrutas del que te queda para descansar de verdad y es todo postureo !!!! Que pérdida de tiempo!!", exclama otra. Lo cierto es que también hay muchas voces que felicitan a la colaboradora por el cambio físico que ha experimentado tras la maternidad.