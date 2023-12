Sin duda una de las noticias más impactantes de estos últimos días ha sido la no boda del torero Juan Ortega, que se dio a la fuga dejando plantada a su novia en el altar. Pues bien, el torero ha decidido explicar las causas de lo ocurrido: "Esto no iba bien desde hace tiempo". Ha sido en Vanitatis donde se han recogido las declaraciones del torero, quien admitió que "no he hecho bien" y descartó publicar un comunicado o hablar más al respecto. Ahora, el torero está intentando que pase la tormenta y se dedica a rezar, tal y como explica un amigo en este mismo medio: "Le gusta la soledad, es fácil encontrarlo en la basílica de la Macarena sentado en el último banco, solo, rezando o escuchando misa. Es un hombre de profundas convicciones religiosas, con mucho mundo interior".