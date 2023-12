Olvidada teníamos la guerra judicial que existió hace unos años entre Ana María Aldón y Emilio Salinas, que perdió la diseñadora al reconocer que sí existió el acuerdo verbal entre las partes para que ella le nombrase en la exclusiva de su enlace matrimonial con José Ortega Cano como creador de su traje de novias, como defendía el modisto.

Este jueves Europa Press habló de nuevo con Emilio Salinas, después de mucho tiempo sin verle y nos aseguró que "no tengo relación con ella, perdimos la relación y yo no he vuelto a hablar con esa señora". La ex de Ortega Cano quiere hacer borrón y cuenta nueba y ahora ha reaparecido en redes con un sorprendente vídeo que ha incendiado las redes. Divididos entre los que la animan y la critican los comentarios han llenado su muro de Instagram. ¿Le habrá gustado a Ana Mena?