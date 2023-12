"Fue uno de los peores días de mi vida". Así resumió Anabel Pantoja lo que le ocurrió este lunes y que hizo que acabara ingresada en el hospital, tal y como contó ella misma en sus redes sociales. Y es que una publicación realizada por Anabel un día antes, preocupó en gran medida a sus seguidores. En ella aparece en una camilla de hospital con una vía en la mano y el texto: "Tuve que ir a urgencias, me pusieron vía con medicamentos y suero", explicaba, dando también las gracias al personal médico que la atendió en el hospital San Juan de Dios, en Córdoba. Horas después, ya este martes, Anabel publicó un vídeo en el que agradecía todos los mensajes que había recibido tras hacer la publicación anterior y daba la última hora sobre su estado de salud. "Estoy resurgiendo de mis cenizas, estoy bien, no me estoy muriendo", aseguraba, señalando que "menos mal que fui al médico porque no podía salir del water, echaba por arriba y por abajo". Tras el mal trago del día anterior, "uno de los peores días de mi vida", este martes Anabel estaba "recuperando, a ver cómo paso el día de hoy".