Diez días después de la cancelación 'in extremis' de su boda a minutos de celebrarse, y mientras Juan Ortega y Carmen Otte continúan 'desaparecidos' y en completo silencio, el portal 'Vanitatis' adelanta la noticia más sorprendente e inesperada: A pesar del plantón del torero a su novia en el altar, la pareja podría haberse reconciliado.

Según ha revelado el entorno cercano de la doctora, habrían decidido apostar por su amor y darse una segunda oportunidad tras el escándalo mediático que ha supuesto que el diestro sevillano se convirtiese el pasado 2 de diciembre en un novio a la fuga por motivos que todavía no están demasiado claros. A pesar de que se especuló con una presunta infidelidad; con que una persona del pasado de Juan Ortega que no habría llegado a desaparecer habría 'amenazado' con irrumpir en su 'sí quiero' y arruinárselo; con una posible mala relación entre el torero y su suegro; e incluso con un montaje para relanzar su carrera, lo cierto es que los motivos del andaluz para su 'espantá' serían mucho más sencillos: No tendría claros sus sentimientos y, dada su religiosidad, habría preferido no casarse que hacerlo sin estar seguro del todo.

Sin embargo, y a pesar de la suspensión de su boda, el diestro querría continuar con su relación y así se lo habría hecho saber a Carmen Otte cuando, tras varios días intentando sin éxito ponerse en contacto con ella, habrían hablado y se habrían sincerado sobre lo sucedido.