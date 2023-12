Tamara Falcó e Iñigo Onieva se dieron el 'sí quiero' el pasado verano y, poco después de su luna de miel, fue vista en las inmediaciones de una clínica de fertibilidad. Ella es "muy niñera", al igual que su marido. "Le encantaría que formásemos una familia. En eso estamos, fomentar el matrimonio y unirnos más como pareja", dijo en una entrevista. De hecho, no descartan la adopción: "No es nada que descartemos pero no es algo que hayamos hablado, porque realmente seguimos con la ilusión de formar una familia". La pareja pasará las Navidades en Estados Unidos junto a Isabel Preylser y ha compartido en redes sociales una emotiva foto para felicitar a su hermana Ana Boyer por la llegada de un nuevo bebé a la familia.