Parece que la carrera de Kiko Rivera es algo estable en estos momentos. El hijo de La Pantoja continúa trabajando como dj, ofreciendo bolos e incluso haciendo directos en redes sociales para que cualquiera pueda disfrutar de la fiesta desde casa. Sin embargo, la vida de Rivera ha estado sujeta a polémicas. El también hermano de Isa Pantoja ha acudido a uno de los podcasts del momento, The Wild Project, para hablar sobre su trayectoria y compartir varias anécdotas de su vida personal. Kiko Rivera no tuvo reparo en tratar varios temas controvertidos, entre ellos el dinero, cómo fue su juventud o las adicciones.

Kiko tampoco quiso dejar de lado su carrera actual y comentar por qué derroteros le ha llevado la vida. En ese momento el dj habló sobre todo lo que ha podido conocer gracias a su carrera y todos los pueblos a los que no habría llegado si no fuera por los bolos.

Además, no tiene ninguna duda en admitir que su parte favorita de España para actuar es el norte: "Sobre todo Asturias y Galicia". El motivo de esta elección no es otro que la forma en la que el público le hace sentir: "Es donde me he sentido más querido a nivel de fanáticos".