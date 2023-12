Parece que no están siendo unas perfectas navidades para Noemí Salazar, la que fuera integrante del reality Los Gypsy Kings y concursante de GHVIP, ha pasado una noche horrible tras acudir a Urgencias. Así lo explica ella misma en sus redes dando la última hora sobre su estado de salud: "Sensación de ahogo".

Tal y como explicó Noemí, "pasé una noche bastante mala, estuve en Urgencias hasta la una de la madrugada". En el médico, según señaló, "me pusieron corticoides y un aerosol con medicamento porque tenía mucha tos que se me tiraba al pecho, una sensación de ahogo que no he tenido en mi vida".

Tras acabar el tratamiento, la influencer le comunicó a su doctora "que no estaba al 100%, y de hecho me tiré desde las seis de la mañana hasta las diez menos cuarto ahogada y tosiendo, y sentada porque no me podía echar". Finalmente, explica que le han dado una nueva cita con el neumólogo para ponerle un tratamiento.