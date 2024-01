A pesar de que 2023 no ha sido un buen año para las hermanas Campos tras el fallecimiento de su madre y la cancelación de Sálvame. Terelu Campos quiso celebrar la llegada de 2024 en casa y con los suyos y su hija, autora de este vídeo donde vemos a la presentadora dando de comer a su mascota. La imagen ha incendiado las redes porque aunque no se aprecia claramente si está compartiendo las uvas de la suerte con su perrita las redes se han llenado de comentarios. "Respetad a vuestros animales", pide una seguidora. "No le puedes dar uvas, así tenemos llenas las consultas de urgencias", advierte otra.