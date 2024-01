Después de la exclusiva que protagonizaba Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo con Gabriela, la exmujer del presentador, Fabiola Martínez, ha reaparecido. Fabiola se ha dejado ver con una maleta, dejando a un lado la polémica exclusiva. "No tengo nada que decir", ha asegurado.Eso sí, hace unas horas que Fabiola ha utilizado sus redes sociales para desmentir a algunos medios que aseguran que hace unos días se derrumbó en plena calle y que pasa por uno de sus peores momentos con el nacimiento del último hijo de su exmarido. "Es para volverse loco, de verdad... Todo mentira, esa foto es del 13 de Noviembre, buscaron el peor gesto para montar ese titular... No hay derecho a la intromisión constante en la vida de las personas de esta forma tan invasiva y con tanto daño moral solo por dinero... seguro que es ilegal. Pero, como estoy genial, en un momento súper bonito, me lo tomo con humor porque así la vida es mejor", escribe la venezolana junto a un divertido vídeo en el que hace playback y en el que felicita a todos el feliz año.