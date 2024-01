Este miércoles nos enterábamos a última hora de la tarde que el humorista Paco Arévalo había muerto a los 76 años. Su hijo -quien lo encontraba sin vida en el interior de su vivienda, en Valencia- ha hablado esta mañana para los medios de comunicación que cubren la noticia desde el tanatorio y ha confesado cómo se encuentra tras la pérdida del cómico. Una de las visitas que se esperan es la de Bertín Osborne, íntimo amigo del cómico, pero su hijo ha confesado la verdadera relación entre el cantante y su familia: "Hace doce años que no hablo con él y no sé absolutamente nada. La relación con mi padre no era fluida pero se llamaban de vez en cuando". Los hijos de Arévalo todavía no han recibido el pésame del artista. "Supongo que me llamará"