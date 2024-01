Durante la tarde noche de este miércoles saltaba otra terrible noticia: Paco Arévalo había fallecido a los 76 años de edad. Un cómico único en nuestro país que ha marcado a muchas generaciones nos dejaba para marcharse al otro mundo. Su muerte ha provocado muchas muestras de cariño, algo que sus amigos más allegados han acompañado de una visita a su tanatorio para darle el último adiós. Una de las personas que ha acudido ha sido Malena Gracia; sin embargo, no ha vivido un momento especialmente agradable en el lugar donde descansan los restos mortales del humorista. "Me ha pasado algo muy feo ahí. No lo voy a contar, no quiero hablar, pero ha sido horrible. Me voy súper mal y súper disgustada. No me lo esperaba, yo creo que no me merezco esto. Me quiero ir con mis amigos", eran las palabras de Malena Gracia al salir del tanatorio.