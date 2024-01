La reciente maternidad Gabriela Guillén sigue acaparando titulares. Después de que la joven diera a luz al séptimo hijo de Bertín Osborne el pasado 31 de diciembre las informaciones sobre si el presentador se haría cargo o no del pequeño o si habría una prueba de paternidad de por medio siguen coleando.

La semana pasada y con la fisioterapeuta ya en casa, empezaban a filtrarse los primeros datos sobre cómo había sido el parto de la joven. "Mi hijo y yo casi morimos", aseguraba Guillén tras dar a luz. Un momento complicado que vivía en compañía de su madre, quien no se ha separado de ella ni un solo momento.

Sin embargo, la llegada del primer hijo de la joven provocaba unas incendiarias declaraciones de Bertín Osborne en '¡Hola!', su revista de cabecera, en la que confesaba que su negativa a ser padre. "No voy a ejercer de padre, no me toca y no voy a ser padre", decía de manera contundente el cantante.

Una entrevista que sigue dando que hablar y en la que aseguraba que "Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", asegura Bertín, que, por otro lado, confirma que se someterá a una prueba de paternidad: "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas".