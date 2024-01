Gabriela Guillén, recién convertida en madre, enfrenta un comienzo de año complicado marcado por la polémica que rodea a la paternidad de su hijo con Bertín Osborne. Ahora, la paraguaya busca criar a su hijo "en paz" y ha decidido registrar al pequeño con sus dos apellidos para desvincularlo de la controversia. En su primera declaración ante los medios, Gabriela no pudo contener el llanto al expresar lo mal que se siente por toda la situación. A pesar de la alegría que debería acompañar al nacimiento de su hijo, la controversia con Osborne ha empañado este momento tan especial para ella. Por ello, en un encuentro con la prensa este sábado durante un paseo con su bebé, la uruguaya ha sido tajante con su parecer sobre Bertín Osborne, asegurando que no quiere saber nada del artista: "Si queréis que os conteste, no me habléis de esta persona".