Continúa la polémica por la expulsión de Malena Gracia del tanatorio de Paco Arévalo. Mientras la familia del humorista asegura que se le pidió educadamente que se fuese y creen que hizo el "show" para poder contarlo en televisión, la versión de la cantante es radicalmente distinta.La triste noticia del fallecimiento de Paco Arévalo impactó a todos. El pasado miércoles 3 de enero, el humorista perdió la vida de forma inesperada en su domicilio de Valencia. Tras su muerte, familiares y decenas de celebridades acudieron al tanatorio para despedir al cómico. Una de las caras conocidas fue la de Malena Gracia, expareja de Arévalo, a quien le prohibieron entrar a la capilla ardiente: "Se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba (...) Me voy súper mal, súper disgustada. No me merezco esto", declaró la actriz. Ana Arévalo, nieta del humorista, acudió al programa 'Fiesta' para hablar del cómico y aclarar toda la polémica surgida con la artista: "No quiero hablar mucho del tema porque es un momento para mi abuelo, para que se le recuerde como se debe, pero no me quiero callar porque las declaraciones que ha dado esta persona, de todo lo que ha dicho, no ha dicho ni una cosa que fuese verdad. Eso quiero dejarlo claro".