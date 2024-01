Fabiola Martínez, quien fue su mujer y sigue muy unida a la familia del cantante, ha preferido no dar su opinión sobre las polémica paternidad de Bertín Osborne por el momento. A pesar de haber sido nombrada en la última entrevista de Bertín, quien habla de ella como la mujer de su vida, la empresaria sigue queriendo estar alejada de cualquier polémica."Echo de menos la vida en pareja, sí, pero con matices...A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Fabiola es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial", declaró el presentador sobre la venezolana. "Aparte de lo que todos sabemos, que es una madre comprometida y lo que tú quieras, como compañera es un 10. Ha sido un 10 toda su vida...Ha sido una maravilla compartir mi vida con ella y mi relación con ella es maravillosa. Estupenda. Y quiero que siga siendo así porque no solo es la madre de mis niños, sino porque ella es irrepetible. Es más, yo no pienso que mi vida esté alejada y separada de ella en todos los sentidos: la sigo viendo y sigo hablando con ella varias veces por semana. Ella sabe que, en cualquier momento de la vida, siempre voy a estar ahí. Porque la adoro. Es una mujer de un nivel y una categoría muy poco común", expresó sobre la madre de sus hijos Quique y Carlos. Fabiola Martínez se encuentra en estos momentos centrada en sus nuevos proyectos profesionales y en su familia, su mayor apoyo estos úlrimos meses. La venezolana vuelve a la televisión como participante del nuevo concurso de baile de RTVE, "Bailando con las estrellas".