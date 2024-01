Laura Matamoros ha dado la cara tras la controvertida entrevista de su primo Carlo Costanzia.La sobrina de Mar Flores, a pesar de tener una buena relación con su tía, ha sido muy sincera a la hora de opinar y hacer una reflexión sobre las declaraciones de Carlo. Laura empatiza con Carlo aun consciente del dolor que, tal y como se ha contado este fin de semana, sus declaraciones han hecho a la madre de este, Mar Flores. "Estoy orgullosa de cómo se ha superado a sí mismo hasta el día de hoy. Sinceramente creo que es una entrevista súper emotiva", ha dicho Laura Matamoros, que ha dejado claro que no está de acuerdo con algunas de las reacciones y respuestas que ha tenido esta entrevista. Laura Matamoros ha acabado llorando y rompiéndose sin poder articular palabra en algunos momentos. Además se ha mostrado bastante enfadada sobre todo lo que se está contando estos días. Incluso ha disparado a la exmujer de su padre Kiko Matamoros y madre de su hermana Anita Matamoros, Makoke. "Siempre le he tenido respeto porque lo que toca, es la madre de mi hermana pero es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo", ha dicho molesta. Después de su maravilloso viaje a Laponia y de disfrutar de unas semanas en familia, Laura Matamoros ha vuelto a disfrutar de un fin de semana de desconexión rodeada de los que más quiere. Así, demostrando lo mucho que le gusta la nieve, no ha dudado en viajar hasta Andorra para vivir un fin de semana de ensueño