Desde su primera emisión en 2001, Operación Triunfo se ha convertido en un fenómeno cultural en España y más allá. Este programa de televisión, que combina el talento musical con la realidad, ha dejado una huella indeleble en la escena del entretenimiento, lanzando carreras estelares y generando una ferviente base de fanáticos.

Operación Triunfo (OT) es un formato de telerrealidad que busca descubrir y desarrollar nuevos talentos musicales. A lo largo de las temporadas, aspirantes de diversas edades y procedencias han pasado por la Academia de OT, donde, bajo la mirada atenta de profesionales de la música y la opinión del público, han perfeccionado sus habilidades vocales y escénicas.

Uno de los elementos que distingue a Operación Triunfo es su capacidad para conectar con la audiencia de manera única. La transparencia y vulnerabilidad de los concursantes al enfrentarse a desafíos musicales y personales en la Academia crea una conexión emocional con los espectadores. La empatía que se genera ha convertido a OT en un espectáculo no solo de talento, sino también de humanidad y superación. Los alumnos de la primera academia de OT no han dejado de estar en contacto con su público que los considera parte de la familia. Chenoa es la presentadora del nuevo formato que se emite en Amazon aunque la noticia de hoy se refiere a otra de las concursantes. Hace dos meses Gisella, una de las tenía que ser operada de urgencia por una piedra en el riñón que complicaba su embarazo. Sin embargo, parece que todo ha salid a pedir de boca. "Tengo muchas ganas de verle la carita a mi hijo. Me han quedado secuelas de la intervención pero vamos trampeando reconocía la artista en la recta final de su embarazo.