"Feliz, bien acompañada y coleccionando momentos con gente maravillosa". Con estas palabras Gloria Camila quiere dejar claro que pasa por un buen momento pese a que las malas lenguas intentan hacer ver que su realción con su familia no es del todo cordial. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado no cesa en su empeño de demostrar lo orgullosa que se siente de ser hija de quien es y de lo mucho que disfruta de su vida familiar. El único eslabón que no termina de encajar es su hermana Rocío Carrasco. Sus problemas con la familia son evidentes, pero Gloria Camila nunca ha cerrado la puerta a que se produzca una acercamiento entre ambas. Asegura que la ha llamado, pero no ha recibio respuesta. Harta de que se especule tanto con el tema, ha escrito un mensaje en sus redes sociales que algunas personas interpretan como un dardo a Rocío Carrasco.